Арбитраж в Челябинске рассмотрит жалобы АФК и "Роснефти" на решение суда Башкирии

ЧЕЛЯБИНСК, 18 дек - ПРАЙМ. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) продолжит в понедельник рассмотрение жалоб "Роснефти" и АФК "Система" AFKS на решение арбитражного суда Башкирии, взыскавшего с АФК 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти" BANE.

Арбитражный суд Башкирии в августе частично удовлетворил иск "Роснефти" ROSN, подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". Суд первой инстанции взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей при общей сумме иска в 170,6 миллиарда.

Ожидается, что на заседании в понедельник стороны продолжат представлять свои доказательства по жалобам.

На заседании 4 декабря суд заслушал позицию АФК "Система". Представитель компании в обосновании своей жалобы сообщал суду, что результаты деятельности компании показывают, что компания является добросовестным собственником, а убытков у общества в результате реорганизации нет.

На заседании 11 декабря свои доводы изложил представитель "Роснефти". Он заявил, что доводы АФК о том, что реорганизация имела своей целью "достижение общего блага", не подтверждается доказательствами. По его словам, ни в одном из документов, касающихся реорганизации, не содержалось информации о том, что реорганизация проводится с целью последующей эмиссии новых акций "Башнефти".

Соистцы — "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия — 29 сентября подали в суд первой инстанции общую апелляционную жалобу, в которой требуют удовлетворить иск в полном объеме. В тот же день решение обжаловала "Система-Инвест".

Ранее, 19 сентября, арбитраж Башкирии зарегистрировал апелляцию АФК "Система", 2 октября она была принята к производству апелляционным судом и назначена к рассмотрению на 13 ноября. В соответствии с российским процессуальным законодательством, все жалобы на один и тот же судебный акт рассматриваются одновременно, в одном судебном заседании.