Президент Сербии ожидает от визита в РФ 18-20 декабря хороших новостей

БЕЛГРАД, 18 дек /ПРАЙМ/. Президент Сербии Александр Вучич совершит 18-20 декабря официальный визит в Россию, где планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего сербский лидер ожидает, по его словам, "хороших новостей".

Глава сербского государства в минувшее воскресенье в ходе осмотра строительства международной автомагистрали Коридор 10 в южной Сербии сообщил журналистам, что в понедельник проведет в Москве "ряд важных встреч" и посетит научно-технологический парк, а затем официально передаст орден, "которым предыдущий президент Томислав Николич посмертно наградил бывшего постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, большого друга Сербии".

"Затем, 19 января, у меня большая и важная встреча с Путиным, и надеюсь, что будут хорошие новости для Сербии", - заявил Вучич.

Ранее кабинет главы республики сообщил, что главы двух государств в ходе встречи в Москве, согласно плану, обсудят широкий спектр тем "от ситуации в Балканском регионе до экономического положения в мире".

"Президент Вучич сказал, что встреча с президентом Путиным будет важна для разговора о конкретных предложениях по развитию политического диалога, а также экономического, военно-технического и любого другого сотрудничества Республики Сербии и Российской Федерации", - говорится в сообщении кабинета президента Сербии.

ЭНЕРГЕТИКА

Ожидается, что одной из важнейших тем переговоров Вучича с российской стороной станет энергоснабжение Сербии и всей Юго-Восточной Европы.

В конце ноября председатель правления "Газпрома" GAZP Алексей Миллер обсудил с сербским лидером в Белграде реализацию проекта "Турецкий поток".

"Миллер выразил готовность, чтобы "Газпром" участвовал совместно с сербской стороной в развитии новых газотранспортных систем с учетом того, что строительство участка газопровода между Россией и Турцией создаст возможность получать дополнительные объемы газа для стран региона, включая Сербию", - отметил кабинет сербского лидера по итогам встречи.

После этого, в начале декабря сам Вучич сообщил, что в ходе ожидаемого визита в Россию надеется обсудить с президентом России поставки газа в республику. По данным главы Сербии, потребление газа в стране в 2017 году достигнет 2,1-2,2 миллиарда кубометров и продолжит расти.

"Ожидаем, что через три года потребление составит 2,7 миллиарда кубических метров, таким образом, нам с 2021 года будет требоваться три миллиарда кубометров газа", - уточнил тогда он.

Вучич добавил, что попытается договориться с российской стороной и о выгодном сотрудничестве для химического предприятия "Азотара" и компании "МСК Кикинда", зависящих от нефтегазовой отрасли. Он сказал, что ожидает и разговора о газопроводе "Турецкий поток", и подчеркнул, что у Сербии нет долгов перед "Газпромом" и страна "все обязанности выполняет вовремя".

Перед поездкой Вучича в Москву в декабре в Белграде встретились премьеры Румынии Михай Тудосе, Болгарии Бойко Борисов и Греции Алексис Ципрас, которые в том числе обсудили строительство крупного газового хаба у болгарского побережья Черного моря, куда бы могло поступать и голубое топливо из "Турецкого потока", а затем идти в Сербию и далее в Европу через запланированный газовый интерконнектор на болгарско-сербской границе.

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Президент Сербии Александр Вучич в начале декабря сообщил, что власти республики ведут переговоры с "Рособоронэкспортом" о приобретении шести многофункциональных вертолетов Ми-17 в дополнение к двум поставленным в июне 2016 года.

Он особо подчеркнул значимость передачи Россией в рамках военно-технической помощи шести истребителей МиГ-29 в октябре текущего года и получения по контракту в июне прошлого года двух вертолетов Ми-17.

"Многие забыли, что мы впервые после 30 лет купили два отличных новых транспортных вертолета Ми-17, самых востребованных в мире. Планируем купить еще шесть транспортно-боевых вертолетов и ведем переговоры об этом с "Рособоронэкспортом", - заметило он.

Ранее Вучич сообщил, что Сербии нужны два дивизиона зенитных ракетных систем С-300 и полковой командный пункт, их приобретение обсуждается с Россией и Белоруссией.

Сербия также попросила российскую сторону о получении условий для покупки системы ЗРК "Бук-M3" с целью развития возможностей ПВО, "после того как Хорватия усилила свои вооруженные силы баллистическими ракетами по программе НАТО".

В конце декабря прошлого года Вучич по итогам встречи в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу сообщил, что РФ в рамках военно-технической помощи передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2, вооруженных КПВТ 14,5 мм. МиГ-и были получены в октябре, и, как ожидается, после модернизации встанут в строй ВВС и ПВО республики в ближайшие несколько месяцев.

ПОЛИТИКА

В последние месяцы президент и другие представители сербского руководства неоднократно повторяли, что Белград стремится к членству в ЕС при сохранении особых дружеских отношений с Москвой и не поддержит санкции Запада в отношении России.

Власти республики также официально настаивают на соблюдении провозглашенного парламентской резолюцией 2007 года военного нейтралитета государства. При этом Белград выступает за сотрудничество и с НАТО и с ОДКБ. Ожидается, что Вучич в очередной раз укажет на данную позицию Сербии в ходе визита в Москву.

Практическим вопросом в ходе поездки сербского президента в Россию может стать статус Российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш, о неурегулированности которого в октябре Вучичу напомнил посол РФ в Сербии Александр Чепурин.

В ответ дипломату сербский лидер тогда заявил, что Сербия, "в соответствии с политикой независимости и военного нейтралитета, будет и дальше развивать дружеские отношения с Россией к обоюдному интересу".

Российско-сербский гуманитарный центр - межправительственная организация, осуществляющая чрезвычайное гуманитарное реагирование на территории Сербии и Балканского региона. Штаб находится в городе Ниш примерно в 200 км к югу от Белграда. Работает с 2012 года.

Межправительственным соглашением определено, что Центру для обеспечения деятельности положены привилегии и иммунитеты, которые должны быть установлены отдельным соглашением. Российский персонал Центра должен получить правовой статус, эквивалентный статусу административно-технического персонала посольства РФ в Сербии в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. До сих пор такой статус, привилегии и иммунитеты не предоставлены сербской стороной.

Индивидуальный план партнерства Сербии с НАТО (IPAP) вступил в силу в марте 2015 года, документ определяет образовательно-техническое сотрудничество, совместные учения и создание положительного имиджа альянса в сербском обществе. Вместе с тем в 2013 году парламент Сербии получил статус наблюдателя в Парламентской ассамблее ОДКБ.