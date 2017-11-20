Венесуэла выдала "Роснефти" лицензию на разработку двух шельфовых месторождений - компания

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МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо подписал директиву о выдаче "дочке" "Роснефти" ROSN - компании "Группо Роснефть", лицензии на разработку двух месторождений на шельфе Венесуэлы - Патао и Мехильонес, говорится в сообщении "Роснефти".

Лицензионное соглашение допускает направление всего добытого газа на экспорт, в том числе, в сжиженном состоянии.

"Мануэль Кеведо 16 декабря в присутствии президента Венесуэлы Николаса Мадуро подписал директиву по выдаче Группо Роснефть, 100% дочерней компании ПАО "НК "Роснефть", лицензии на разработку шельфовых месторождений Патао и Мехильонес сроком на 30 лет. В соответствии с условиями лицензии Группо Роснефть будет являться оператором разработки и сможет весь объём добываемой продукции направлять на экспорт, в том числе в виде СПГ", - говорится в сообщении.

Предполагается, что компания подготовит концептуальный и базовый проекты, на основании которых будет утверждена программа разработки.

Геологические запасы газа двух месторождений составляют 180 миллиардов кубометров. Целевой уровень добычи - 6,5 миллиарда кубометров газа в год на протяжении 15 лет.

"Роснефть" и венесуэльская PDVSA участвуют в нескольких совместных проектах по добыче нефти в Венесуэле. Компании ведут совместную деятельность в рамках проектов Petromiranda, Petromonagas, Petrovictoria, Boqueron и Petroperija. Начальные геологические запасы нефти данных проектов превышают 20,5 миллиарда тонн. В июне 2017 года "Роснефть" и PDVSA в рамках совместного предприятия Petrovictoria начали опытно-промышленную добычу в нефтяном поясе реки Ориноко.