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Мадуро обсудил с Сечиным сотрудничество в нефтегазовой сфере


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 17 дек - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился с главой нефтекомпании "Роснефть" ROSN Игорем Сечиным для конкретизации российско-венесуэльских договоренностей в энергетике, сообщило министерство нефти Венесуэлы в своем Twitter.

"Роснефть" и министерство нефти Венесуэлы в ходе встречи подписали новые соглашения, отмечается в сообщении.

С 2016 года "Роснефть" разрабатывала с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA технико-экономическое обоснование возможности разработки шельфовых блоков Patao, Mejillones и Rio Caribe, отмечает ведомство. Также компании работают над оценкой месторождений Nardo, Nipa, Elotes и Budare de la Division Ayacucho в районе реки Ориноко.

"Роснефть" является участником пяти из шести совместных предприятий PDVSA с российскими компаниями: Petromiranda, Petrovictoria, Petromonagas, Boqueron y Petroperija. Также российская нефтяная компания является партнером Венесуэлы в сервисном предприятии Perforosven.

Кроме того, как отметила PDVSA, Россия подтвердила намерение продолжать развивать сотрудничество с Венесуэлой в нефтяной сфере.

В июле стало известно, что "Роснефть" и PDVSA подготовили ТЭО проекта разработки трех газовых месторождений - Патао, Мехильонес и Рио Карибе и могут обратиться за лицензиями.

Добыча нефти на проектах российской компании в Венесуэле в 2016 году составила 8,4 миллиона тонн, доля "Роснефти" - 2,67 миллиона тонн.

В конце октября Сечин заявил, что компания рассчитывает в ближайшее время достичь окончательных договоренностей с Венесуэлой по двум проектам по добыче газа на шельфе страны.

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