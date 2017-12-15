Золото слабо дорожает после решения ФРС по ставке

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Цена золота в пятницу вечером слабо растет после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, которое стало известно ранее на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.07 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 0,5 доллара, или на 0,04%, до 1257,70 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,88%, до 16,08 доллара за унцию.

Как пишет агентство Рейтер, золото обычно дешевеет после повышения ставки регулятора, так как это приводит к увеличению доходности облигаций и стоимости доллара. Однако итоги декабрьского заседания, в том числе решение по повышению процентной ставки, было уже заложено в ценах на биржах ранее.

Таким образом, после объявления решения регулятора курс доллара только ускорил снижение, а динамика доходности десятилетних и тридцатилетних Treasuries США не изменилась.

"С 2001 года, лишь с одним исключением, цены на золото, как правило, восстанавливались после объявления результатов декабрьского заседания ФРС и продолжали хорошо расти и в начале следующего года", - приводит агентство слова аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch).