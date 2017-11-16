Переговоры "Газпрома" и "Сибура" по поставкам этана на Амурский ГХК на завершающей стадии

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Переговоры "Газпрома" GAZP и "Сибура" по поставкам с Амурского ГПЗ этана для Амурского ГХК находятся на завершающей стадии, сообщил гендиректор компании "Газпром переработка Благовещенск" (инвестор и заказчик проекта Амурского ГПЗ) Игорь Афанасьев.

"При переработке (газа на Амурском ГПЗ - ред.) у нас еще будет образовываться этан. "Газпром" ведет переговоры с "Сибуром" о купле-продаже данного этана и создании рядом с Амурским ГПЗ Амурского ГХК. В настоящее время переговоры находятся на завершающей стадии", - сказал Афанасьев в ходе выступления в рамках деловой программы выставки "Дни Дальнего Востока в Москве".

В начале августа глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что "Газпром" и "Сибур" планируют в самое ближайшее время подписать договор о поставке этана с Амурского ГПЗ на Амурский ГХК. Согласно презентационным материалам "Газпром переработка Благовещенск", поставки этана могут составить до 2,5 миллиона тонн в год.

В октябре совладелец "Сибура" Леонид Михельсон сообщал, что переговоры "Сибура" и "Газпрома" по данному вопросу еще продолжаются. Он отмечал, что "Газпром" еще ведет работу по увязке режима КГН (консолидированная группа налогоплательщиков) и режима ТОР (территория опережающего развития) в экономике Амурского ГПЗ, что сдерживает заключение контракта по поставкам этана.

"Сибур" прорабатывает проект строительства Амурского ГХК, который технологически связан с Амурским ГПЗ "Газпрома". Инвестиционное решение по проекту ГХК "Сибур" планировал принять не ранее конца 2017 года. Сырьем для предприятий ГХК станет этан с ГПЗ, и исход переговоров о поставках и цене на этан является важным фактором при принятии решения о реализации проекта. Ввод первых мощностей Амурского ГХК ожидается не ранее 2023-2024 годов.

"Газпром переработка Благовещенск" является инвестором и заказчиком проекта Амурского ГПЗ. Строительство завода в Амурской области началось в октябре 2015 года. На предприятие по газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, создаваемых "Газпромом" в рамках Восточной газовой программы. Миллер сообщал, что завод заработает на полную мощность с 1 января 2025 года.