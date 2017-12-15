Нефть WTI растет на сокращении числа буровых установок в США, Brent перешла к снижению

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Цена на нефть марки WTI в пятницу вечером растет на данных о снижении числа буровых установок в США за неделю, при этом марка Brent перешла к снижению, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.24 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,13%, до 63,23 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,42%, до 57,29 доллара за баррель.

По данным Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 15 декабря рабочей недели число буровых в стране снизилось на одну штуку, или на 0,1%, до 930 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 293 штуки, или на 45,9%. Число нефтяных буровых установок снизилось на четыре штуки, или на 0,5%, до 747 единиц. Количество газодобывающих установок выросло на три - до 183 единиц.

При этом инвесторы продолжают следить за ситуацией с ремонтом части трубопровода Forties в Великобритании, который обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки. С понедельника добыча на месторождении Forties приостановлена из-за ремонта. В пятницу источники агентства Рейтер сообщили, что поставки нефти с Forties задержаны как минимум на две недели.