"Газпром": Мощность Амурского ГПЗ может быть увеличена до 56 млрд кубов в год с 42 млрд

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Мощность Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) может быть увеличена на 14 миллиардов кубометров газа в год с планируемых в настоящий момент 42 миллиардов кубометров газа в год при наличии хорошего спроса на газ в Китае, сообщил РИА Новости гендиректор компании "Газпром GAZP переработка Благовещенск" (инвестор и заказчик проекта Амурского ГПЗ) Игорь Афанасьев.

"Увеличение проектной мощности завода будет зависеть от потребителя. Если будет спрос на газ в Китае, то, соответственно, мы имеем возможность увеличить производственную мощность на 14 миллиардов кубометров в год. У нас есть место под еще две технологические линии", - сказал Афанасьев.

"Газпром переработка Благовещенск" является инвестором и заказчиком проекта Амурского ГПЗ. Строительство завода в Амурской области началось в октябре 2015 года. На предприятие по газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, создаваемых "Газпромом" в рамках Восточной газовой программы. Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что завод заработает на полную мощность с 1 января 2025 года.

В ходе выступления в рамках деловой программы выставки "Дни Дальнего Востока в Москве" Афанасьев напомнил, что Амурский ГПЗ является частью проекта "Газпрома" "Сила Сибири", и предназначен для подготовки газа для последующего транспорта его в Китай. Ввод первого пускового комплекса проекта, состоящего из двух технологических линий, состоится в апреле 2021 года, а затем, каждый год в декабре будет вводиться еще по одной технологической линии завода, добавил он.

"(В апреле 2021 года - ред.) будет введено две технологические линии, а затем в декабре (2021 года - ред.) будет пущена еще третья", - уточнил он в беседе с РИА Новости. Таким образом, в декабре 2024 года в эксплуатацию будут введены все шесть из планируемых в настоящий момент линий завода мощностью 7 миллиардов кубометров газа в год каждая.