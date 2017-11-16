Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в минусе, кроме "Газпром нефти"

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме "Газпром GAZP нефти", в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снизилась на 1,09%, до 5 долларов, "Лукойла" LKOH - на 1,54%, до 57,6 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,41%, до 118,6 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,05% - до 4,53 доллара, "Газпром нефти" - подорожали на 0,23%, до 21,5 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 0,91% - до 17,96 доллара, НЛМК - на 1,6%, до 23,97 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,46%, до 15,08 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 3,66% - до 1,76 доллара, Сбербанка SBER - на 1,07%, до 16,72 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 1,06%, до 18,7 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT снизились в цене на 1,86% - до 27,43 доллара, "Ленты" - на 2,33%, до 5,86 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" AFKS уменьшилась на 1,45%, до 3,4 доллара.