События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 марта

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 22 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 3:30 AUD Австралия - Изменение уровня занятости (февраль) 12,5 тыс 17,5 тыс (факт) 3:30 AUD Австралия - Изменение полной занятости (февраль) -53,2 тыс 64,9 тыс (факт) 3:30 AUD Австралия - Уровень безработицы (февраль) 5,50% 5,6% (факт) 11:00 EUR Франция - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 55,9 55,6 11:00 EUR Франция - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (март) 57,4 57 11:30 EUR Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 60,6 59,8 11:30 EUR Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг (март) 55,3 55 11:30 EUR Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Сабины Лаутеншлэгер 12:00 EUR Германия - Индекс деловых ожиданий (март) 105,4 104,4 12:00 EUR Германия - Оценка текущей ситуации (март) 126,3 125,7 12:00 EUR Германия - Индекс делового климата IFO (март) 115,4 114,8 12:00 EUR Еврозона - Ежемесячный отчет ЕЦБ 12:00 EUR Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 58,6 58,1 12:00 EUR Еврозона - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март) 57,1 56,7 12:00 EUR Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг (март) 56,2 56 12:30 GBP Великобритания - Базовый индекс розничных продаж (г/г) (февраль) 1,50% 1,20% 12:30 GBP Великобритания - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль) 0,10% 0,40% 12:30 GBP Великобритания - Объём розничных продаж (г/г) (февраль) 1,60% 1,30% 12:30 GBP Великобритания - Объём розничных продаж (м/м) (февраль) 0,10% 0,40% 15:00 GBP Великобритания - Проголосовавших в MPC за снижение ставки Банка Англии (март) 0 0 15:00 GBP Великобритания - Проголосовавших в MPC за повышение ставки Банка Англии (март) 0 0 15:00 GBP Великобритания - Проголосовавших в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (март) 9 9 15:00 GBP Великобритания - Общий объём программы QE Банка Англии (март) 435 млрд ф.ст. 435 млрд ф.ст. 15:00 GBP Великобритания - Решение MPC по процентной ставке (март) 0,50% 0,50% 15:30 USD США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 226 тыс 225 тыс 16:45 USD США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 55,3 56 16:45 USD США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (март) 55,9 55,8 20:00 GBP Великобритания - Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена 22:00 CAD Канада - Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс

Российские события