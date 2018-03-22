События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 марта

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 22 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия - Изменение уровня занятости (февраль)
|12,5 тыс
|17,5 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Изменение полной занятости (февраль)
|-53,2 тыс
|64,9 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Уровень безработицы (февраль)
|5,50%
|5,6% (факт)
|11:00
|EUR
|Франция - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|55,9
|55,6
|11:00
|EUR
|Франция - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (март)
|57,4
|57
|11:30
|EUR
|Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|60,6
|59,8
|11:30
|EUR
|Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг (март)
|55,3
|55
|11:30
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Сабины Лаутеншлэгер
|12:00
|EUR
|Германия - Индекс деловых ожиданий (март)
|105,4
|104,4
|12:00
|EUR
|Германия - Оценка текущей ситуации (март)
|126,3
|125,7
|12:00
|EUR
|Германия - Индекс делового климата IFO (март)
|115,4
|114,8
|12:00
|EUR
|Еврозона - Ежемесячный отчет ЕЦБ
|12:00
|EUR
|Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|58,6
|58,1
|12:00
|EUR
|Еврозона - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март)
|57,1
|56,7
|12:00
|EUR
|Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг (март)
|56,2
|56
|12:30
|GBP
|Великобритания - Базовый индекс розничных продаж (г/г) (февраль)
|1,50%
|1,20%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль)
|0,10%
|0,40%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Объём розничных продаж (г/г) (февраль)
|1,60%
|1,30%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|0,10%
|0,40%
|15:00
|GBP
|Великобритания - Проголосовавших в MPC за снижение ставки Банка Англии (март)
|0
|0
|15:00
|GBP
|Великобритания - Проголосовавших в MPC за повышение ставки Банка Англии (март)
|0
|0
|15:00
|GBP
|Великобритания - Проголосовавших в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (март)
|9
|9
|15:00
|GBP
|Великобритания - Общий объём программы QE Банка Англии (март)
|435 млрд ф.ст.
|435 млрд ф.ст.
|15:00
|GBP
|Великобритания - Решение MPC по процентной ставке (март)
|0,50%
|0,50%
|15:30
|USD
|США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|226 тыс
|225 тыс
|16:45
|USD
|США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|55,3
|56
|16:45
|USD
|США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (март)
|55,9
|55,8
|20:00
|GBP
|Великобритания - Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена
|22:00
|CAD
|Канада - Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 16.03)
|455,2 млрд долл (на 09.03)
|RUB
|Банк Санкт-Петербург - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)
|RUB
|Банк Санкт-Петербург - телефонная конференция для инвесторов и аналитиков
|RUB
|Polymetal Int - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|RUB
|Распадская - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|RUB
|МРСК Урала - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|RUB
|М.Видео - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|RUB
|М.Видео - День инвестора