Золото дорожает на фоне снижения курса доллара после заседания ФРС США

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Золото дорожает в ходе утренних торгов четверга в противовес дешевеющему доллару после подведения итогов двухдневного мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.

По состоянию на 09.04 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7 долларов, или на 0,53% - до 1328,5 доллара за тройскую унцию, стоимость майского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,62% - до 16,5 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,15% - до 89,64 пункта.

В среду ФРС ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых. Регулятор также улучшил прогноз по росту экономики США на 2018 год до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,5%, на 2019 год - до 2,4% с 2,1%. Прогноз по инфляции на текущий год остался на уровне 1,9%. Прогноз по безработице понижен до 3,8% с 3,9%.

Обычно повышение ставки ФРС приводит к удорожанию доллара, что, в свою очередь, снижает котировки золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой. Однако в настоящем случае доллар и золото демонстрируют обратную динамику.

Как отмечают аналитики, опрошенные агентством Рейтер, падение доллара отражает разочарование инвесторов, ожидавших более "ястребиных" комментариев от ФРС по темпам ужесточения монетарной политики. Регулятор по-прежнему держит курс на три повышения ставки в 2018 году, тогда как многие участники рынка надеялись на четыре.

"Заявление комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC) было более "голубиным", чем мы рассчитывали. На каком-то этапе ФРС придется принять более жесткие меры, но это несет в себе опасность кризиса кредитования", - цитирует агентство аналитика Goldmoney Алэсдэйра Маклеода (Alasdair Macleod).