ЦБ Китая вслед за решением ФРС США повысил ставку обратного РЕПО до 2,55%

ПЕКИН, 22 мар – ПРАЙМ. Народный банк Китая вслед за решением Федеральной резервной службы США о повышении ставки впервые с начала года повысил ставку по сделкам обратного РЕПО на 5 базисных пунктов, следует из заявления регулятора.

Ставка обратного РЕПО со сроком на семь дней была увеличена на 5 базисных пунктов – до 2,55% с 2,5%. Процентная ставка по вкладам и кредитам осталась неизменной.

"Это небольшое повышение ставки по операциям на открытом рынке соответствует ожиданиям рынка, а также является обычной реакцией на только что поступившее сообщение о решении ФРС США", - говорится в комментарии ЦБ.

В последний раз китайский центробанк повышал краткосрочные процентные ставки в декабре 2017 года.

Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам заседания 20-21 марта повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,5-1,75% годовых. Регулятор также повысил прогноз по росту ВВП страны на 2018 и 2019 годы — до 2,5% и 2,4% соответственно.