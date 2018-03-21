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Опасения из-за тарифов на продукцию из КНР пока не влияют на прогноз роста ВВП США - ФРС


Рынки / Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 21 мар /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Изменение в торговой политике США и в частности, вероятное введение ввозных пошлин на продукцию из Китая пока не оказывают влияния на прогноз роста ВВП США, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

"На заседании некоторые члены нашего совета поднимали вопрос пошлин, но основной вывод был сделан такой, что это не оказывает влияния на текущий прогноз", - сказал он в рамках своей первой пресс-конференции. Но добавил, что до регулятора была доведена озабоченность некоторых участников рынка по поводу введения этих пошлин.

В марте президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. Вашингтон допустил, что эти меры не коснутся Канады, Мексики, а также других стран. Для этого они должны убедить США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".

Решение Трампа вызвало шквал критики со стороны Евросоюза, Канады, КНР и внутри США из-за возможного начала торговой войны.

Более 40 торговых ассоциаций, представляющих интересы различных американских компаний, попросили власти отложить введение пошлин на товары из КНР. По их мнению, новые тарифы негативно скажутся в первую очередь на внутреннем рынке США.

Кроме этого, по данным СМИ, есть планы о введении новых пошлин на другую китайскую продукцию, инициатором введения новых пошлин стал торговый представитель США в ранге министра Роберт Лайтхайзер. Сообщается, что эти ввозные пошлины станут ответом на нарушение Китаем, на чем настаивают США, интеллектуальных прав американских производителей.

Китай пообещал решительный ответ, если такие пошлины будут введены.

Федеральная резервная система США по итогам заседания 20-21 марта повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,5-1,75% годовых.

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