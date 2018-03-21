Доходность гособлигаций США подскочила на повышении ставки ФРС

МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Доходность десятилетних и тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) ускорила темпы роста на фоне повышения базовой ставки Федеральной резервной системы США на 0,25 процентного пункта, свидетельствуют данные торгов.

Доходность десятилетних US Treasuries по состоянию на 21.43 мск растет на 0,043 базисного пункта - до 2,922%. Доходность тридцатилетних US Treasuries увеличивается на 0,036 базисного пункта - до 3,147%.

До оглашения в 21.00 мск решения по ставке ФРС доходность десятилетних US Treasuries росла на 0,013 базисного пункта, до 2,894%, а тридцатилетних - на 0,003 базисного пункта, до 3,115%.

ФРС США по итогам заседания 20-21 марта повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых. Регулятор также повысил прогноз по росту ВВП страны на 2018 и 2019 годы - до 2,5% и 2,4% соответственно.