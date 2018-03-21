ФРС повысила прогноз по росту ВВП США в 2018 г до 2,7% с 2,5%

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МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила прогноз по росту экономики страны в 2018 году до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,5%, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Прогноз по динамике инфляции на текущий год остался на уровне 1,9%. Прогноз по безработице понижен до 3,8% с 3,9%, ожидавшихся ранее.

Прогноз на 2019 год по росту ВВП США также улучшен - до 2,4% с 2,1%, по инфляции - сохранен на уровне 2%. Прогноз по безработице на 2019 год также улучшен до 3,6% с декабрьского уровня в 3,9%.

В 2020 году ФРС по-прежнему ожидает роста экономики США на 2%, уровень инфляции оценивает в 2,1% против декабрьских 2%, а безработицу - в 3,6% против ранее сообщавшихся 4%.

В долгосрочной перспективе ожидается, что рост ВВП замедлится до 1,8%, уровень безработицы составит 4,5%, а инфляция - 2%.