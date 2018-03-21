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Финансовое оздоровление Промсвязьбанка подразумевает продажу проблемных активов - ЦБ


Рынки

МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Для завершения работы по финансовому оздоровлению Промсвязьбанка PSBR планируется продать проблемные активы банка, санация со стороны АСВ позволит соблюсти банку нормативы достаточности капитала, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Денежные средства, которые были предоставлены регулятором в качестве ликвидности Промсвязьбанку, будут возвращены в 2018 году, отмечает регулятор.

Банк России в среду сообщил, что привлечет Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в качестве инвестора для санации и докапитализации Промсвязьбанка. АСВ станет владельцем 99% акций Промсвязьбанка в результате приобретения акций на 113,4 миллиарда рублей.

"Для завершения работы по финансовому оздоровлению банка планируется также реализовать мероприятия по продаже банком проблемных активов", - говорится в сообщении ЦБ.

Осуществление комплекса указанных мер позволит обеспечить соблюдение банком норматива достаточности собственных средств (капитала) на индивидуальной основе, а также надбавок поддержания достаточности капитала и за системную значимость, указали в ЦБ. "Денежные средства, ранее предоставленные Банком России в качестве ликвидности банку, будут возвращены в течение 2018 года", - отметил ЦБ.

С середины декабря прошлого года Промсвязьбанк проходит процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации. Регулятор в декабре оценивал объем докапитализации банка в 100-200 миллиардов рублей. Точный размер ЦБ еще уточняет. В январе стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка. В собственность РФ Промсвязьбанк будет передан в течение первого квартала 2018 года, тогда же он будет докапитализирован.

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