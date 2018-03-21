Доллар дешевеет в ожидании решения от ФРС США

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Курс доллара продолжает снижаться в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентной ставке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.39 мск курс евро к доллару рос до 1,2262 доллара за евро с 1,2241 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене опускался до 106,36 иены за доллар со 106,54 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,21% - до 90,18 пункта.

Участники рынка ожидают, что ФРС США в среду по итогам мартовского заседания объявит о первом повышении процентной ставки в 2018 году. Трейдеры также будут ждать намеков на более активное ужесточение денежно-кредитной политики регулятора в текущем году.

По данным CME Group, по состоянию на среду 97,2% экспертов считает, что ФРС повысит ставку до 1,5-1,75% годовых. Кроме того, аналитики полагают, что шансы на повышение ставки более трех раз в этом году также выросли.

Однако некоторые аналитики считают, что повышение ставки ФРС будет недостаточно для того, чтобы остановить падение доллара, которое началось в прошлом году на фоне развития экономик различных стран и вероятности сворачивая стимулирующих программ от ряда мировых центробанков.

"Мы не убеждены в том, что будет достаточно сдвига на прогноз на повышение ставки в текущем году четырежды, чтобы рынок пересмотрел свой взгляд", - пишет агентство Рейтер со ссылкой на слова стратегов ScotiaBank. Они добавляют, что существует риск, что доллар даже несколько снизится после объявления решения ФРС, учитывая что рыночные ожидания могут быть не оправданы.