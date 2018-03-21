Бумаги Сбербанка растут на 4-6% после обещания Грефом высоких дивидендов

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Бумаги Сбербанка SBER растут на 4-6% после обещания главой банка Германом Грефом высоких дивидендов.

К 16.56 мск привилегированные акции подскочили на 6,28% - до 219,26 рубля, обыкновенные акции – на 4,1%, до 267,7 рубля, при этом индекс Мосбиржи поднимался на 0,54%.

Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Сбербанк пока не определил сумму дивидендов за 2017 год, но обещает очень серьезный объем выплат. Банк в принципе договорился с министерством финансов о поэтапном увеличении выплат дивидендов, которое приведет к тому, что достаточность капитала банка выйдет на необходимый уровень — 12,5%, добавил он.

Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрит вопрос о размере дивидендных выплат на заседании в апреле. Греф в январе говорил, что банк может увеличить дивиденды за 2017 год до 35% от чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38,2% - до 748,7 миллиарда рублей. По итогам 2016 года банк направил на дивиденды 135,5 миллиарда рублей (25% прибыли).

Сбербанк в декабре презентовал инвесторам в Лондоне новую стратегию, согласно которой к 2020 году планирует увеличить чистую прибыль по МСФО до 1 триллиона рублей, а дивиденды — до 50% прибыли. Дивидендная политика банка предусматривает, что решение об увеличении дивидендов к 2020 году до 50% прибыли будет учитывать ряд факторов, в том числе необходимость поддержания уровня базового капитала не ниже 12,5%.