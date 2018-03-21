Рубль днем снижается к евро и стабилен к доллару, несмотря на нефть по $68

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Рубль умеренно снижался к евро и стабилизировался к доллару, несмотря на дорогую нефть.

Ожидания ужесточения ФРС США денежно-кредитной политики (ДКП) сдерживает инвесторов от покупки рисковых активов, в том числе и рубля.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 13.53 мск снижался на 2 копейки - до 57,51 рубля, курс евро рос на 19 копеек, до 70,6 рубля.

РУБЛЬ В ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЙ ПО СТАВКАМ

Курс рубля днем умеренно снижался к евро и стабилизировался к доллару, несмотря на колебания рынка нефти около максимальных с начала февраля уровней – в районе 68 долларов за баррель сорта Brent.

По данным американского института нефти (API), запасы в США за неделю по 16 марта неожиданно уменьшились на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,63%, до 428,2 миллиона баррелей. Эксперты ожидали роста запасов на 2,6 миллиона баррелей.

Запасы бензина, по оценкам API, сократились за прошлую неделю на 1,1 миллиона баррелей, дистиллятов - на 1,9 миллиона баррелей. Позднее в среду выйдут данные по запасам от Минэнерго США.

В то же время рубль сейчас отвязался от нефти и слабо реагирует на ее рост. Сказывается общее снижение аппетита к риску на мировых торговых площадках перед оглашением Федрезервом решения по базовой ставке. Ожидается ее повышение до 1,5-1,75% годовых. Важным будет прогноз регулятора по темпам роста показателя до конца года. Опасения по поводу ужесточения ДКП давят на валюты развивающихся стран, в том числе и рубль.

При этом ожидание снижения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу усиливает давление именно на рубль из-за снижения спреда между долларовыми и рублевыми ставками, что снижает привлекательность carry trade в пользу рубля, отмечают эксперты.

В итоге, доллар мало менялся днем, а евро прибавлял к рублю 0,3%. Рублевая цена "черного золота" при этом превысила уровень 3,9 тысячи рублей за баррель, обновив максимум за последние несколько недель.

ПРОГНОЗЫ

До официального объявления итогов заседания ФРС (21.00 мск) поведение инвесторов на валютных рынках будет крайне осторожным, особенно при условии выходного дня в Японии, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"По этой причине у рубля мало поводов для выхода из диапазона 57,4-57,8 против доллара. Ожидаемое ужесточение риторики американского регулятора отчасти уже заложено в ценах активов, однако официальное подтверждение может вызвать дополнительную краткосрочную коррекцию вниз валют развивающихся стран уже сегодня вечером", - добавил он.

В преддверии заседания ФРС настрой инвесторов в отношении активов развивающихся рынков остается осторожным, также рассуждает Том Левинсон из компании "Сбербанк КИБ".

"Таким образом, мы не отмечаем значительного потенциала для укрепления рубля на сегодняшней сессии, поскольку экспортеры, вероятно, начнут увеличивать продажи валюты для налоговых выплат лишь с завтрашнего дня. Пара USD/RUB может остаться вблизи уровня 57,5, но если решение ФРС окажется жестким, то она двинется к отметке 58", - оценил он.