Фунт подорожал к доллару на позитивной статистике по рынку труда Великобритании

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару в среду днем поддерживается данными о том, что безработица в Великобритании за ноябрь-январь вернулась к минимальному уровню с 1975 года в 4,3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.13 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,4069 доллара с 1,3998 доллара за фунт на предыдущем закрытии. До выхода статистики показатель находился на уровне примерно в 1,403-1,404 доллара за фунт.

Курс евро к доллару поднимался до 1,2279 доллара за евро с 1,2241 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 106,31 иены за доллар со 106,54 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,23%, до 90,16 пункта.

Ранее в ходе торгов Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании сообщило, что в ноябре 2017 – январе 2018 года безработица в стране снизилась до 4,3% с уровня октября-декабря 2017 года в 4,4%. Показатель оказался лучше прогноза аналитиков в 4,4% и вернулся к минимуму с 1975 года.

Число безработных в стране в ноябре 2017 – январе 2018 года составило 1,45 миллиона человек, увеличившись на 24 тысячи по сравнению с октябрем-декабрем 2017 года, но при этом сократившись на 127 тысяч по сравнению аналогичным периодом год назад. Средняя реальная недельная заработная плата в стране без учета бонусов снизилась на 0,2% в годовом выражении, а с учетом бонусов не изменилась.

Доллар между тем коррекционно дешевеет после удорожания во вторник на фоне ожидания рынком результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду вечером. По данным CME Group, по состоянию на среду 94,4% экспертов считает, что ФРС повысит ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых.