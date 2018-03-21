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События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 марта


Рынки
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 21 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
 JPYЯпония - День весеннего равноденствия - выходной на Токийской фондовой бирже
12:30 GBPВеликобритания - Средний уровень заработной платы с учетом премий (январь)2,5%2,6%
12:30 GBPВеликобритания - Изменение числа заявок на пособие по безработице (февраль)-7,2 тыс -5 тыс
12:30 GBPВеликобритания - Уровень безработицы (январь)4,4%4,4%
13:35 EURГермания - Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций0,67%
14:00 GBPВеликобритания - Индекс промышленных заказов (CBI) (март)109
15:30 USDСША - Баланс счета текущих операций (4кв2017) -100,6 млрд долл -125 млрд долл
17:00 USDСША - Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)5,38 млн5,41 млн
17:00 USDСША - Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (февраль)-3,2%0,5%
17:30 USDСША - Запасы сырой нефти5,022 млн барр3,182 млн барр
17:30 USDСША - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)0,338 млн барр
21:00 USDСША - Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
21:00 USDСША - Экономические прогнозы FOMC
21:00 USDСША - Решение по процентной ставке ФРС1,5%1,75%
21:30 USDСША - Пресс-конференция FOMC

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
10:00 мск (07:00 GMT) RUBФосАгро - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY) RUBФосАгро - телеконференция менеджмента
 RUBFerrexpo - финансовая отчетность по МСФО за 2017
12:00 мск (09:00 GMT, 04:00 NY) RUBFerrexpo - презентация руководства компании
16:00 RUBОбъём розничных продаж (г/г) 2,8%3,0%
16:00 RUBУровень безработицы (февраль)5,2%5,2%
 RUBЛукойл - финансовая отчетность по МСФО за 2017
 RUBРусгидро - финансовая отчетность по МСФО за 2017
21-22 мар RUBМ.Видео - финансовая отчетность по МСФО за 2017
 RUBМ.Видео - закрытие реестра для ВОСА (13.04.2018, согласие на крупную сделку с заинтересованностью)
 RUBEn+ Group - закрытие реестра на выплату промежуточных див-дов 2017 $0,119 - див-д 2017
 RUBРаспадская - СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам)0 - див-д 2016
 RUBРостелеком - День инвестора (обновленная стратегия и дивидендная политика /Москва/)
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