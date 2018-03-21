Биткоин поднялся выше $9 тыс, аналитики не исключают снижения

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду утром дорожает, как и другие основные виртуальные валюты, преодолев отметку в 9 тысяч долларов, при этом аналитики не исключают и падения биткоина ниже 8 тысяч долларов на текущей неделе.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.58 мск биткоин дорожал на 6,9%, до 9,129 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличивалась в цене на 6,6%, до 9,027 тысячи долларов, на Binance - на 6,9%, до 9,036 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также в плюсе: Ethereum дорожал на 8,8%, до 588,92 доллара, Ripple - на 2,9%, до 0,72 доллара, Bitcoin Cash - на 9,5%, до 1079,14 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 355,13 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.

"Вчера рынок продолжил расти, биткоин закрылся на уровне 8,9 тысячи долларов. Сопротивление ожидается в районе 9,9 тысячи долларов, где проходит нисходящая линия тренда. В случае преодоления этого уровня появляется шанс для дальнейшего роста", - рассказал РИА Новости директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.

При этом ряд аналитиков предполагают, что курс биткоина может опуститься на этой неделе ниже 8 тысяч долларов. "В ближайшую неделю мы увидим волатильность курса биткоина. Можно ожидать игру крупных инвесторов на повышение курса с последующим резким снижением при "выбросе" на рынок больших объемов биткоина на продажу. ... У биткоина впереди новые падения, и очередного снижения курса до уровня в 7,5 тысячи долларов можно ожидать уже на этой неделе", - считает директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" SYNG Андрей Коптелов.