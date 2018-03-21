Биржи АТР растут в ожидании комментариев ФРС США

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду растут в ожидании подведения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и комментариев регулятора о планируемых темпах повышения ставки в текущем году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,48% - до 3306,28 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,63%, до 1884,14 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,21% - до 31931,05 пункта, корейский KOSPI - на 0,07%, до 2486,67 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,29%, до 5953,2 пункта. Японский Nikkei 225 в среду не торгуется в связи с государственным праздником в стране - Днем весеннего равноденствия.

Участники рынка ожидают первой в этом году встречи ФРС США. Аналитики почти уверены, что по итогам заседания, которое проходит 20-21 марта, регулятор повысит процентную ставку до 1,5-1,75% годовых - такого результата ожидает 94,4% экспертов, опрошенных CME Group.

Инвесторов на мировых фондовых рынках в первую очередь интересуют комментарии Федрезерва относительно планируемых темпов увеличения ставки в 2018 году. "Явные намеки на четыре повышения ставки в этом году могут привести к распродаже на рынках акций и облигаций", - считает аналитик FIIG Securities в Сиднее Джонатан Шеридан (Jonathan Sheridan), мнение которого приводит агентство Рейтер. По мнению эксперта, основная опасность заключается в том, что ФРС "перестарается с повышением ставок в условиях неустойчивой экономики".

Вместе с тем, рост на азиатских фондовых площадках в среду поддержан позитивной статисткой. По данным исследования агентства Рейтер, индекс доверия в деловых кругах стран Азии в первом квартале текущего года вырос до самого высокого уровня за семь лет - до 79 пунктов, увеличившись на 1 пункт по сравнению с четвертым кварталом 2017 года.