Индексы США выросли на ожидании новостей от ФРС

МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США во вторник выросли на фоне ожидания итогов заседания Федрезерва США в среду, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,47%, до 24727,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,27%, до 7364,30 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,15%, до 2716,94 пункта.

Накануне индексы потеряли до 1,8% после новостей об утечке данных социальной сети Facebook FB, а акции компании просели примерно на 7%, закрывшись самым сильным снижением за четыре года. За один день торгов владелец сети Марк Цукерберг обеднел на 5 миллиардов долларов.

Во вторник начнется двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого станут известны в среду. Рынок ожидает роста процентной ставки на 0,25 процентного пункта — до 1,5-1,75%.

Инвесторы также будут ждать от регулятора подсказок относительно того, будет ли ключевая ставка повышена три или четыре раза в текущем году.

В четверг, 22 марта, состоится заседание Банка Англии. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит базовую ставку на уровне 0,5%.

"Мы видим, что на рынки возвращается волатильность… Мы хотим больше ясности по поводу того, что на самом деле происходит с рынком, с нынешними экономическими данными. И это обратит рынок в ту или иную сторону", - приводит агентство MarketWatch слова старшего рыночного специалиста TD Ameritrade Шон Круз.