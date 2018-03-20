Глава Cambridge Analytica отстранен от должности на время изучения его комментариев

МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Глава британской аналитической компании Cambridge Analytica Александр Никс временно отстранен от своей должности по решению совета директоров компании, сообщила компания во вторник.

"По мнению Совета директоров, недавние комментарии господина Никса, тайно записанные телеканалом Channel 4, и другие высказывания не соответствуют принципам компании... его отстранение отражает серьезность, с которой мы рассматриваем это нарушение", - говорится в сообщении Cambridge Analytica.

Исполняющим обязанности гендиректора компании назначен Александер Тейлор (Alexander Tayler) пока ведется независимое расследование комментариев Никса для телеканала. Расследованием будет руководить британский адвокат высшего ранга Джулиан Малинс (Julian Malins).

В субботу издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook FB. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

Позже телеканал британский Channel 4 опубликовал материалы журналистского расследования, согласно которым представители компании, в том числе Никс, заявляли о вмешательстве организации в сотни предвыборных кампаний по всему миру, прибегая ко взяткам и сбору компромата.

В интервью британской газете Times Никс заявил о готовности уйти в отставку, подчеркнув, что в настоящий момент компания испытывает давление из-за того, что участвовала в предвыборной кампании в США в 2016 году. Он также добавил, что его "заманили на интервью" для телеканала.