FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Криптоактивы не несут угроз финансовой стабильности РФ - ЦБ


Рынки

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мар /ПРАЙМ/. Криптоактивы в настоящий момент не представляют рисков для финансовой стабильности российской экономики, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"В России использование криптоактивов для расчетов и в официальной финансовой системе запрещено. Это ограничивает риски финансовой стабильности, и в настоящий момент таких рисков нет", - сказала она журналистам в кулуарах встречи министров финансов и глав Центробанков G20.

"Тем не менее, нас беспокоят другие вопросы, в том числе защита прав потребителей, которые могут быть введены в заблуждение агрессивной рекламой, сталкиваться с рисками высокой волатильности и кражи активов. Стоит еще раз подчеркнуть, что специфика криптоактивов такова, что потребители не могут получить юридическую защиту от этих рисков", - отметила первый зампред ЦБ.

В настоящее время правовой статус криптовалют в России не определен. Во вторник в Госдуму были внесены два законопроекта, которые, как предполагается, будут регулировать новый рынок. Законопроект "О цифровых финансовых активах", внесенный депутатами Анатолием Аксаковым, Игорем Дивинским, Олегом Николаевым и сенатором Николаем Журавлевым, дает определение таких активов, относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.

Законопроект "Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)", внесенный теми же парламентариями, регулирует отношения по привлечению инвестиций юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ и определяет правовые основы деятельности операторов таких платформ по организации розничного финансирования (краудфандинга).

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ