Криптоактивы не несут угроз финансовой стабильности РФ - ЦБ

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мар /ПРАЙМ/. Криптоактивы в настоящий момент не представляют рисков для финансовой стабильности российской экономики, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"В России использование криптоактивов для расчетов и в официальной финансовой системе запрещено. Это ограничивает риски финансовой стабильности, и в настоящий момент таких рисков нет", - сказала она журналистам в кулуарах встречи министров финансов и глав Центробанков G20.

"Тем не менее, нас беспокоят другие вопросы, в том числе защита прав потребителей, которые могут быть введены в заблуждение агрессивной рекламой, сталкиваться с рисками высокой волатильности и кражи активов. Стоит еще раз подчеркнуть, что специфика криптоактивов такова, что потребители не могут получить юридическую защиту от этих рисков", - отметила первый зампред ЦБ.

В настоящее время правовой статус криптовалют в России не определен. Во вторник в Госдуму были внесены два законопроекта, которые, как предполагается, будут регулировать новый рынок. Законопроект "О цифровых финансовых активах", внесенный депутатами Анатолием Аксаковым, Игорем Дивинским, Олегом Николаевым и сенатором Николаем Журавлевым, дает определение таких активов, относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.

Законопроект "Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)", внесенный теми же парламентариями, регулирует отношения по привлечению инвестиций юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ и определяет правовые основы деятельности операторов таких платформ по организации розничного финансирования (краудфандинга).