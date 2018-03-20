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Многие страны G20, включая РФ, за глобальный подход к регулированию криптовалют – Юдаева


Рынки / Мировая экономика

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мар /ПРАЙМ/. Многие страны G20, включая Россию, поддержали необходимость выработки общих международных принципов регулирования криптоактивов, заявила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

"Многие страны поддержали необходимость выработки общих принципов регулирования для того, чтобы избежать регуляторного арбитража", - сказала она в кулуарах встречи министров финансов и глав Центробанков G20.

"В настоящее время международных принципов регулирования не существует, и обсуждается необходимость их разработки. Россия поддерживает позицию, что в этом вопросе нужен международный подход…", - продолжила Юдаева.

"Нужно еще раз подчеркнуть, что регулированию должны быть подвержены некоторые финансовые инновации, базирующиеся на новых технологиях. При этом сами технологии имеют большой потенциал с точки зрения повышения эффективности и могут использоваться не только на финансовых рынках. Поэтому нужно способствовать их развитию", - добавила первый зампред ЦБ.

В настоящее время мировое сообщество не имеет единого мнения по вопросу безопасности криптовалют. Ранее председатель Совета по финансовой стабильности и глава Банка Англии Марк Карни в письме к лидерам G20 отметил, что "криптовалютные активы в настоящее время не создают риска для глобальной финансовой стабильности", и заявил, что нет необходимости создавать дополнительные ограничения для крипторынка.

Со своей стороны, глава МВФ Кристин Лагард в марте призвала к регулированию рынка криптовалют на глобальном уровне. В противном случае этот рынок будет сильно криминализирован, предупредила она.

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