G20 определила, что криптоактивы не являются валютами и ненадёжны для сохранения средств

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мар /ПРАЙМ/. Министры финансов и главы Центробанков "Большой двадцатки" (G20) определили, что криптоактивы не являются валютами и ненадёжны для сохранения средств, заявила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

"Было подчеркнуто, что криптоактивы не являются валютами в общепринятом смысле слова, не несут стандартных функций валют", - прокомментировала она обсуждение криптовалют финансовой G20.

"В частности, как расчетное средство они в сотни раз менее эффективны, чем традиционные платежные системы, и являются ненадежным активом с точки зрения сохранения стоимости", - добавила Юдаева.

В настоящее время правовой статус криптовалют в России не определен. Во вторник в Госдуму был внесен законопроект "О цифровых финансовых активах", который дает определение таких активов, относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории России.