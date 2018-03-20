Страны БРИКС на полях финансовой G20 обсудили тестирование пула валютных резервов

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мар /ПРАЙМ/. Замминистры финансов и заместители управляющих Центробанков стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на полях финансовой G20 обсудили вопросы, связанные с Новым банком развития и пулом условных валютных резервов, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Было заседание замминистров финансов и заместителей управляющих ЦБ стран БРИКС. Очень неплохое. В этом году председательствует ЮАР. Очень большая повестка дня. Она в этом году разрослась – включает помимо традиционных вопросов, которые мы давно обсуждаем - рейтинговые агентства, сотрудничество в создании перестраховочного механизма", - сказал он.

"Сейчас вышел вопрос и фонда развития облигационных рынков – формируется. Обсудили тематику Нового банка развития, тематику с пулом условных валютных резервов. Готовится к первому тестированию", - добавил Сторчак.

Центробанки стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) подписали в начале июля операционное соглашение об условиях взаимной поддержки в рамках пула валютных резервов. Цель функционирования пула заключается во взаимном предоставлении центральными банками БРИКС денежных средств в долларах в случае возникновения проблем с долларовой ликвидностью. Общий объем пула — 100 миллиардов долларов. В прошлом году страны БРИКС в итоговой декларации заявили, что планируют наращивать потенциал пула условных валютных резервов.