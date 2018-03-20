Криптоактивы неопасны для глобальной финансовой стабильности – замминистра финансов РФ

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мар /ПРАЙМ/. Криптоактивы, в число которых входят и криптовалюты, не представляют угрозы для международной финансовой стабильности, заявил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах встречи министров финансов и глав Центробанков G20.

"Так и есть", - сказал он, отвечая на вопрос: криптоактивы были признаны неопасными для финансовой стабильности в рамках "двадцатки", а вы как считаете?

"На текущий момент их доля в расчетах крайне мала, и одного процента нет с точки зрения глобальных платежей. Поэтому, конечно, с точки зрения финансовой стабильности никаких угроз нет", - пояснил он.

В настоящее время мировое сообщество не имеет единого мнения по вопросу безопасности криптовалют. Ранее председатель Совета по финансовой стабильности и глава Банка Англии Марк Карни в письме к лидерам G20 отметил, что "криптовалютные активы в настоящее время не создают риска для глобальной финансовой стабильности", и заявил об отсутствии необходимости создавать дополнительные ограничения для крипторынка. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в марте призвала к регулированию рынка криптовалют на глобальном уровне, в противном случае этот рынок будет сильно криминализирован, предупредила она.