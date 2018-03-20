ОБЗОР - Рубль вечером продолжает расти к доллару и евро, хотя и отстает от нефти

МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером во вторник повышается по отношению к доллару и евро, отыгрывая рост рынка нефти выше отметки 67 долларов за баррель сорта Brent, отмечают трейдеры.

Впрочем, рубль из-за геополитики отстает в росте от нефти, что ведет к повышению рублевой цены "черного золота".

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.43 мск снижался на 29 копеек, до 57,56 рубля, курс евро - на 79 копеек, до 70,54 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ МЕЖДУ ГЕОПОЛИТИКОЙ И НЕФТЬЮ

Курс рубля к доллару и евро вечером повышается, отыгрывая рост рынка нефти в район максимумов с начала прошлого месяца.

Стоимость барреля марки Brent поднималась во вторник в район 67,8 доллара на фоне новостей об обострении конфликта между Саудовской Аравией и Ираном. В воскресенье принц королевства, министр обороны Мухаммед бен Салман заявил в интервью американскому телевидению, что в случае появления у Ирана атомной бомбы крупнейшая арабская монархия незамедлительно начнёт собственную ядерную программу с военной составляющей.

Участники рынка также реагируют на обвал добычи нефти в Венесуэле. Из-за экономического кризиса объем добычи в стране сократился в феврале на 544% по сравнению с январем и почти вдвое с начала 2005 года - до 1,55 миллиона баррелей в сутки.

В то же время геополитические риски для рубля сохраняются высокими на фоне развития событий вокруг "дела Скрипаля". Впрочем, поздравления лидерами ведущих западных держав Владимира Путина с победой на президентских выборах отчасти снижает геополитический накал, отмечают эксперты.

Тем не менее, рубль растет к доллару медленнее, чем нефть, и рублевая цена "черного золота" уже поднялась выше уровня 3,85 тысячи рублей за баррель марки Brent – к максимуму за несколько недель. Доллар и евро вечером снижались против рубля на 0,5-1,1%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рубль во вторник достиг целей коррекционного роста (в районе 57,70 против доллара и 71 против евро), отметила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

Если российской валюте удастся сохранить указанные отметки, доллар может ослабнуть в район 57,50 рубля, а евро – в район 70,50 рубля, оценила она.

В более спокойное время рубль более тщательно отыграл бы повышательное ралли нефти, но пока актуален острый диалог Москвы с Лондоном, поклонники российской валюты не спешат рисковать, рассуждает Анна Бодрова из компании "Альпари".

На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 56,9-57,9 рубля, евро – в коридоре 69,95-71,15 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.