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Личная инфляция россиян в феврале была втрое ниже официальной


Рынки
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    © fotolia.com, Gina Sanders

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Личная инфляция граждан РФ в феврале вновь стала ниже официального роста потребительским цен, что может быть связано со стремлением россиян снизить свои траты после роста цен в январе, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В прошлом году февральский дефлятор оказался на отметке в минус 0,2%. В этом же году плоды экономии оказались еще ощутимее, и дефлятор опустился до отметки в минус 0,5%. Таким образом, по сравнению со значением официальной инфляции в 0,2% за месяц личная инфляция россиян, выраженная дефлятором, оказалась более чем втрое ниже", - говорится в сообщении.

В январе 2018 года личная инфляция россиян, по оценке холдинга, была в пять раз выше официальной: дефлятор составлял 1,6% при инфляции в 0,3%. Рост дефлятора в январе, продолжается в исследовании, и его превышение показателя инфляции оказало влияние на общий показатель личной инфляции россиян. "За два месяца года она составила 1,1%, что вдвое превышает накопленное значение инфляции в 0,5%", - указывается в релизе.

"Ромир" отмечает, что в январе происходил рост цен на повседневные товары, что приводит к росту дефлятора. "В феврале же россияне стараются сэкономить, покупая привычные товары по сниженным в промо ценам или переходя на более дешевые аналоги. И, как мы видим, им это удается", - отмечается в исследовании.

В частности, в первый месяц года наблюдалось подорожание продуктов, особенно плодоовощной продукции. "В январе относительно предыдущего месяца также подорожали лекарства, алкоголь и сигареты. Зато в феврале нашим соотечественникам удалось платить меньше на 1,3% за привычные товары", - добавляет холдинг.

Дефлятор "Ромира" рассчитывается на основе данных о реально совершенных покупках по реальным ценам, поэтому этот индекс может отражать среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя. В основе расчетной методики лежат данные, полученные при помощи скан-панели домохозяйств: информация о потреблении 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек.

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