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Биржи США закрылись в минусе на 1,4-1,8% на падении акций Facebook


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в понедельник снизились на 1,4-1,8% после сообщений об утечке данных пользователей соцсети Facebook FB, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,35%, до 24610,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,84%, до 7344,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,42%, до 2712,92 пункта.

Ранее в понедельник издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. К закрытию бирж торгов акции Facebook упали на 6,76% - это худший день для бумаг компании за четыре года.

Инвесторы также ждут новостей от Федрезерва: заседание регулятора по денежно-кредитной политике состоится 20-21 марта. По мнению большинства экспертов, регулятор повысит базовую процентную ставку в стране на 0,25 процентного пункта — до 1,5-1,75%. Но основное внимание участников рынка будет сфокусировано на том, пересмотрит ли регулятор свой прогноз касательно числа повышений процентной ставки в текущем году с трех до четырех.

"Рынок оценивает вероятность повышения ставки на этом заседании в 97,9%. Большой вопрос в оценках членов комитета по тому, на каком уровне ставки будут к концу года и в следующем", - отметил агентству MarketWatch старший стратег ACLS Global Маршалл Джиттлер (Marshall Gittler).

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