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Цукерберг обеднел на $5 млрд на новостях об утечке данных пользователей Facebook - Forbes


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Состояние основателя крупнейшей в мире социальной сети Facebook FB Марка Цукерберга снизилось на 5,1 миллиарда долларов после сообщений об утечке данных пользователей соцсети, сообщает журнал Forbes.

По состоянию на 22.17 мск понедельника личное состояние Цукерберга, которому принадлежит около 16% акций Facebook, составляет 69,6 миллиарда долларов, по данным рейтинга Forbes, подсчитывающего изменения капитала миллиардеров в реальном времени. Таким образом, Цукерберг занимает шестое место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes.

В ходе торгов понедельника акции Facebook подешевели более чем на 7%, а рыночная стоимость компании опустилась на 37 миллиардов долларов на фоне сообщений об утечке данных.

В субботу издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая могла бы быть им интересна.

В минувшие выходные компания столкнулась с потоком критики со стороны правоохранительных чиновников США и Великобритании. В субботу генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica. Представитель британской Палаты общин Деймиан Коллинз призвал Цукерберга или другого представителя руководства Facebook ответить на вопросы его парламентского комитета, отвечающего за культуру, медиа, спорт и цифровые технологии.

В декабре 2017 года СМИ сообщали, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет в США расследование так называемого "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году, запросил документы у фирмы Cambridge Analytica, в том числе электронные письма всех сотрудников, которые работали с кампанией Трампа. Данные были переданы в комитет по разведке палаты представителей, а глава Cambridge Analytica Александр Никс дал показания перед комитетом по видеосвязи.

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