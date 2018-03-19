ОБЗОР: Рынок акций РФ закрылся снижением вслед за нефтью и рублем

МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ закрылся в понедельник по основным индексам снижением вслед за нефтью и рублем.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,41%, до 2285,17 пункта, индекс РТС - на 0,91%, до 1242,86 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" 22.13 мск рос на 42 копейки, до 57,91 рубля, курс евро - на 91 копейку, до 71,54 рубля.

Майский фьючерс марки Brent снижался на 0,03% - до 66,19 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Уралкалия" (3%), НМТП (2,54%), "Энел Россия" (2,48%), префы "Татнефти" TATN(2,29%), префы "Селигдара" SELG(2,28%), а также акции "Распадской" (2,27%), ГДР En+ (2,21%), акции АФК "Система" AFKS(1,8%), "Мегафона" MFON(1,69%) и акции "Юнипро" (1,46%).

Среди лидеров падения - акции ИСКЧ (-6,7%), НЛМК (-3,14%), обыкновенные акции "Мечела" MTLR(-2,93%), акции "Северстали" CHMF(-2,46%), "Интер РАО" IRAO(-2,07%), ПИКа (-1,888%) и акции ММК (-1,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи на следующих торгах будет колебаться в диапазоне 2230-2340 пункта, индекс РТС, скорее всего, будет двигаться в коридоре 1229-1263 пунктов, полагает аналитик Forex Club Иван Марчена.

К вечеру понедельника индекс Мосбиржи спустился в область 2285 пунктов, во вторник присутствует вероятность снижения в сторону промежуточной поддержки на 2260 пунктов, после пробоя которой будет открыта дорога к 2245 пунктам, считает Анна Бодрова из "Альпари".

По ее мнению, индекс РТС снижается быстрее и уже вышел за пределы среднесрочного коридора 1250-1300 пунктов.

"После преодоления поддержки на 1242-1244 пункта "медведи" поставят себе целью снижение к 1220 пунктам. Основная причина столь мрачного настроения проста – за время выходных ситуация с Великобританией никак не изменилась, зато появились новые поводы считать, что просто так это противостояние не завершится", - считает она.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.