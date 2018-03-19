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Биткоин продолжает коррекционно дорожать после удешевления на выходных


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник вечером продолжает коррекционно дорожать после снижения на выходных на сообщениях о возможном запрете в соцсети Twitter рекламы криптовалют, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.38 мск биткоин дорожал на 12,21%, до 8,413 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличивалась в цене на 11,04%, до 8,361 тысячи долларов, на Binance - на 11,84%, до 8,371 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также растут в стоимости: Ethereum дорожал на 10,92%, до 539,93 доллара, Ripple - на 21,3%, до 0,695 доллара, Bitcoin Cash - на 11,84%, до 970,4 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 323,52 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.

В воскресенье СМИ сообщили, что Twitter может ввести запрет на рекламу криптовалют. Отмечалось, что сервис готовит глобальный запрет на рекламу ICO (первичного публичного размещения токенов), продажу криптовалют и криптовалютные кошельки, который будет введен через две недели. Подобное решение уже приняли такие компании как Google и Facebook FB.

Как прокомментировал РИА Новости Андрей Коптелов, директор Центра экономических исследований университета "Синергия" SYNG, после воскресного падения курса биткоина ниже уровня поддержки в 7,5 тысячи долларов, криптовалюта возобновила рост и сегодня торгуется возле границы 8,3 тысячи долларов.

Тем не менее, по словам эксперта, новостной фон для криптовалют негативный, и можно прогнозировать "сдувание пузыря" на криптовалютном рынке, что приведет к отмиранию множества альткоинов. В частности, сообщения о том, что биржа Bittrex объявила о планах удалить 82 токена с низкой ликвидностью, говорит о консолидации рынка и отмирании неликвидных криптовалют, считает Коптелов.

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