S&P оставило рейтинг банка "Возрождение" на пересмотре

МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P) сохранило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента банка "Возрождение" в списке на пересмотр с возможным дальнейшим понижением, говорится в сообщении агентства.

При этом сами долгосрочный и краткосрочный рейтинги эмитента банка "Возрождение" сейчас находится на уровне "B".

"Сохранение на негативном пересмотре отражает неопределенность относительно будущей структуры собственности банка и его бизнес стратегии", - говорится в сообщении.

Аналитики агентства добавляют, что, по их мнению, несмотря на предписание ЦБ РФ от 18 декабря 2017 года братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым продать их долю в банке, фактическое владение банком еще не изменилось. Банк "Возрождение" VZRZ входит в одну группу с Промсвязьбанком PSBR, который санируется через контролируемый ЦБ фонд. В рамках этого механизма ЦБ вложит средства в Промсвязьбанк и станет его основным собственником вместо Ананьевых. С другой стороны регулятор указал, что собственники санированных банков не могут контролировать другие банки, и предписал Ананьевым сократить долю в капитале "Возрождения" до 10%.

"Несмотря на то что Ананьевы перевели свои доли в несколько кипрских структур, мы считаем, что эти фирмы аффилированы с братьями, именно поэтому ЦБ РФ также ограничил их права голоса в "Возрождении" до 10% акций банка (без этого ограничения, им принадлежат 50,034% голосующих прав)", - добавляет S&P.

Дополнительно, аналитики S&P отмечают, что не понимают, кто в итоге будет контрольным акционером банка. В начале марта акционеры банка "Возрождение" избрали новый состав совета директоров, в котором 5 мест из 12 заняли представители фонда Bonum Capital, три места заняли представители Renaissance Capital, еще три - руководство банка "Возрождение". Агентство надеется вывести рейтинг банка из списка на пересмотр в течение следующих трех месяцев.