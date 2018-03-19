Биржи США снижаются, Facebook дешевеет более чем на 5% на скандале с утечкой данных

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник заметно снижаются в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, акции Facebook FB дешевеют при этом более чем на 5% после сообщений об утечке данных пользователей соцсети, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.15 мск промышленный индекс Dow Jones уменьшался на 0,90%, до 24721,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,13%, до 7399,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,76%, до 2730,92 пункта.

Трейдеры ожидают заседания ФРС по денежно-кредитной политике, которое состоится 20-21 марта. По мнению большинства экспертов, регулятор повысит базовую процентную ставку в стране на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75%. Но основное внимание участников рынка будет сфокусировано на том, пересмотрит ли регулятор свой прогноз касательно числа повышений процентной ставки в текущем году с трех до четырех.

Корпоративные новости также привлекли внимание инвесторов. Ранее в понедельник издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. В ходе торгов акции Facebook падают более чем на 5%.

"Я не думаю, что кто-то ожидает сюрпризов от ФРС", - приводит агентство Рейтер слова президента инвестиционной компании Liberty View Capital Management Рика Меклера (Rick Meckler). По его мнению, более важным фактором, повлиявшим на стоимость акций крупных технологических компаний в понедельник, являются как раз новости о Facebook.