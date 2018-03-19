Рынок акций РФ торгуется в минусе на негативном внешнем фоне

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Рынок акций РФ торгуется в минусе на внешнем негативном фоне.

Индекс Мосбиржи к 16.56 мск терял 0,41%, до 2285,17 пункта, индекс РТС - 0,91%, до 1242,86 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 45 копеек, до 57,94 рубля, курс евро - на 67 копеек, до 71,32 рубля.

Майский фьючерс марки Brent дешевел на 0,18%, до 66,09 доллара за баррель.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Роснефти" ROSN умеренно снижаются, на 0,2%. Чистая прибыль компании по МСФО в 2017 году выросла на 27,6% по сравнению с 2016 годом, до 222 миллиардов рублей. По итогам года выручка компании выросла на 20,6% в годовом выражении и составила 6,014 триллиона рублей. Показатель EBITDA в 2017 году вырос на 9,8%, до 1,4 триллиона рублей.

"В целом отчёт сложно признать позитивным, но динамика за четвертый квартал всё же вселяет некоторые надежды", - комментирует Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

Бумаги "Башнефти" BANE торгуются в небольшом минусе (префы снижаются на 0,53%, обыкновенные акции – на 0,39%), несмотря на рост чистой прибыли, приходящаяся на акционеров, по МСФО по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом в 2,7 раза, до 143 миллиардов рублей. Выручка от реализации (включая убыток от совместной деятельности) компании в отчетном периоде составила 668 миллиардов рублей, увеличившись на 14%, сообщает компания.

Акции МТС MTSS также снижаются – на 0,41%, несмотря на позитивные данные за четвертый квартал и за весь 2017 год.

Выручка МТС в четвертом квартале 2017 года по МСФО выросла на 4,7% - до 116,8 миллиарда рублей. Чистая прибыль группы МТС в 2017 году возросла на 15,6% и составила 56 миллиардов рублей. Основными факторами роста прибыли стали высокие показатели выручки и более высокая рентабельность.

Акции "Русагро" поднимаются на 1,46% на фоне позитивных данных по МСФО за 2017 год и рекомендаций совета директоров по дивидендам. Совет директоров "Русагро", одного из крупнейших российских агрохолдингов, рекомендовал акционерам направить на дивиденды по итогам 2017 года 4,086 миллиарда рублей. Эта сумма учитывает промежуточные дивиденды, которые были выплачены по итогам первого полугодия 2017 года в размере 1,862 миллиарда рублей. Без учета этой суммы дивиденды по итогам 2017 года составят 2,224 миллиарда рублей.

Собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос дивидендов, пройдет 13 апреля.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Среди лидеров роста – префы "Татнефти" TATN(3,05%), акции "Уралкалия" (2,95%), АФК "Система" AFKS(2,82%), НМТП (2,34%), "Распадской" (2,27%), а также акции компании "Энел Россия" (2,09%), "Мегафона" MFON(1,78%), ГДР En+ (1,72%) и акции "Юнипро" (1,71%).

Среди лидеров падения - акции ИСКЧ (-5,16%), обыкновенные акции "Мечела" MTLR(-2,05%), акции НЛМК (-1,87%), ЛСР (-1,74), ПИКа (-1,48%), ММК (-1,35%), "М.Видео" (-1,46%) и ФСК ЕЭС FEES(-1,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Российский рынок может поправить своё положение, если внешняя ситуация исправится. В целом минувшие выходные немного ослабили риторику Великобритании по делу отравления бывшего британского шпиона. Однако в последнее время новости могут поступить без предварительного оповещения. Поэтому на отечественной площадке проявляют повышенную осторожность", комментирует Кочетков.

Основными поддержками для индикаторов на данный момент выступают уровни 2240 и 1240 пунктов соответственно, добавляет Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".