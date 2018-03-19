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Курс доллара незначительно изменяется к мировым валютам в ожидании заседания ФРС


Рынки / Валюта

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Курс доллара незначительно изменяется по отношению к иене и евро в понедельник днем в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по денежно-кредитной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.35 мск курс евро к доллару снижался до 1,2285 доллара за евро с 1,229 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене снижался до 105,93 иены за доллар со 106,01 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,01% - до 90,22 пункта.

Ключевым событием для динамики курса доллара на текущей неделе станет заседание ФРС, которое состоится 20-21 марта. По мнению большинства экспертов, регулятор повысит базовую процентную ставку в стране на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75%.

Аналитики "Сбербанк КИБ" Том Левинсон и Юрий Попов в обзоре, имеющемся в распоряжении РИА Новости, напоминают, что предстоящее заседание американского регулятора впервые пройдет под председательством нового главы Джерома Пауэлла, который во время недавнего выступления в Конгрессе США дал понять, что выступает за более активное ужесточение денежно-кредитной политики, чем его предшественница на этом посту.

"С учетом позитивных тенденций в американской экономике это повышает вероятность того, что в новый "точечный график" Федрезерва будет заложена перспектива четырех повышений процентной ставки в 2018 году, хотя ранее он предусматривал всего три повышения", - добавили эксперты.

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