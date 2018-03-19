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События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 марта


Рынки
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 19 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPYЯпония - Объём экспорта (г/г) (февраль)12,3%1,8% (факт)
2:50 JPYЯпония - Сальдо торгового баланса (февраль) -944 млрд йен3 млрд йен (факт)
13:00 EURЕврозона - Сальдо торгового баланса (январь)25,4 млрд евро22,6 млрд евро
16:00 USDСША - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
21:00 USDЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
 RUBМТС - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
 RUBРоснефть - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY) RUBРоснефть - телеконференция менеджмента
 RUBРусагро - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY) RUBРусагро - телеконференция менеджмента
 RUBГК Мать и дитя - финансовая отчетность по МСФО за 2017
17:00 мск (14:00 GMT, 09:00 NY) RUBГК Мать и дитя - телеконференция менеджмента
 RUBТранснефть - СД (о расширении деятельности группы "Транснефть" в НМТП /Новороссийском морском торговом порту/)
 RUBАэрофлот - СД (предложения акционеров по повестке ГОСА, рекоменд. по див-двм 2017)17,4795 - див-д 2016
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