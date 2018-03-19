События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 марта

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 19 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 2:50 JPY Япония - Объём экспорта (г/г) (февраль) 12,3% 1,8% (факт) 2:50 JPY Япония - Сальдо торгового баланса (февраль) -944 млрд йен 3 млрд йен (факт) 13:00 EUR Еврозона - Сальдо торгового баланса (январь) 25,4 млрд евро 22,6 млрд евро 16:00 USD США - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты) 21:00 USD Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша

Российские события