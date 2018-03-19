События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 марта

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 19 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония - Объём экспорта (г/г) (февраль)
|12,3%
|1,8% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Сальдо торгового баланса (февраль)
|-944 млрд йен
|3 млрд йен (факт)
|13:00
|EUR
|Еврозона - Сальдо торгового баланса (январь)
|25,4 млрд евро
|22,6 млрд евро
|16:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|21:00
|USD
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|МТС - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
|RUB
|Роснефть - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
|16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)
|RUB
|Роснефть - телеконференция менеджмента
|RUB
|Русагро - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
|16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)
|RUB
|Русагро - телеконференция менеджмента
|RUB
|ГК Мать и дитя - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|17:00 мск (14:00 GMT, 09:00 NY)
|RUB
|ГК Мать и дитя - телеконференция менеджмента
|RUB
|Транснефть - СД (о расширении деятельности группы "Транснефть" в НМТП /Новороссийском морском торговом порту/)
|RUB
|Аэрофлот - СД (предложения акционеров по повестке ГОСА, рекоменд. по див-двм 2017)
|17,4795 - див-д 2016