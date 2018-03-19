Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро в преддверии заседания ФРС США

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Доллар не показывает единой динамики к иене и евро в понедельник утром в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.13 мск курс евро к доллару опускался до 1,2266 доллара за евро с 1,229 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене снижался до 105,72 иены за доллар со 106,01 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,08% - до 90,3 пункта.

Основное внимание трейдеров направлено на предстоящее двухдневное заседание Федрезерва, которое будет первым под председательством нового главы Джерома Пауэлла. Решение регулятора станет известно в среду, 21 марта. По данным CME Group, уже 94,4% экспертов считают, что в марте базовая ставка будет повышена до 1,5-1,75% годовых. В пятницу показатель составлял 90,2%.

Инвесторы также ждут комментариев Пауэлла относительно дальнейшей политики, главный вопрос состоит в том, может ли регулятор повысить в этом году ставку более трех раз.

Вместе с этим участники рынка обращают внимание на политический скандал в Японии. Рейтинг премьер-министра Японии Синдзо Абэ снизился на подозрениях в причастности премьера и его жены к махинациям, связанным с покупкой государственной земли для частной школы по заведомо заниженной цене. В настоящее время этот вопрос рассматривается в парламенте Японии с участием Синдзо Абэ.

"Политический риск в Японии сейчас будет во внимании рынка. Существует риск того, что "абэномика" будет свернута", - приводит агентство Рейтер мнение стратега Barclays в Токио Синьитиро Кадоты (Shinichiro Kadota). "Абэномикой" называют стимулирующую политику правительства Японии, она проводится с 2012 года и включает в себя усилия по поддержанию дешевой иены.