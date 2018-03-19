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Снижение котировок отмечено на Токийской бирже в связи с рейтингом премьера


Рынки / Мировая экономика

ТОКИО, 19 мар - ПРАЙМ. Понижение котировок отмечено на Токийской бирже в понедельник в связи с понижением рейтинга премьер-министра Японии Синдзо Абэ, свидетельствуют данные торгов.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, на открытии биржи снизился на 49,55 пунктов или на 0,23%, до отметки 21626,96.

Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, упал на 3,48 пункта или 0,20% до отметки 1733,15.

Как передало агентство Киодо, изменения котировок связывают с политической неопределенностью в связи с падением рейтинга премьер-министра Синдзо Абэ на фоне разгоревшегося в стране скандала. Его вызвали подозрения в причастности премьера и его жены к махинациям, связанным с покупкой государственной земли для частной школы по заведомо заниженной цене.

В настоящее время этот вопрос рассматривается в парламенте Японии с участием Синдзо Абэ.

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