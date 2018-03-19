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Capital Economics: Победа Путина на выборах не повлияет на российский рынок в понедельник


Рынки

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Победа Владимира Путина на президентских выборах в России не окажет влияния на торги финансовых рынков в понедельник, считает главный экономист Capital Economics по развивающимся рынкам Нейл Ширинг (Neil Shearing).

По данным ЦИК, после обработки 60% протоколов с участков, Путин набирает 75,57% голосов избирателей.

"Данные экзитполов предполагают, что Владимир Путин победил на сегодняшних президентских выборах в России, но вряд ли это повлияет на финансовые рынки, когда они откроются завтра - результат выборов не станет неожиданностью для кого-либо", - приводятся слова Ширинга в обзоре.

По его прогнозам, в целом в этом году курс рубля и фондовый рынок РФ немного ослабеют.

Путин набрал на выборах президента России более 76% голосов >>

Ширинг не ждет, что произойдет серьезный сдвиг в экономической политике России в следующем президентском цикле. "Налогово-бюджетная политика, скорее всего, станет более благоприятной в ближайшие несколько лет, что поможет возобновлению восстановления экономики", - полагает он.

Однако более масштабные реформы, необходимые для оживления российской экономики и повышения долгосрочных перспектив ее роста, останутся без внимания, не исключил экономист.

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