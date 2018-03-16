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Индексы США в пятницу выросли на фоне позитивной внутренней статистики


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу преимущественно выросли на фоне позитивной внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,29%, до 24946,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ остался на уровне открытия 7481,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,17%, до 2752,01 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по предварительной оценке, вырос до 102 пунктов с 99,7 пункта в феврале. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения показателя. Индикатор оказался самым высоким за последние 14 лет.

Промышленное производство в стране в феврале увеличилось на 1,1% против ожиданий роста лишь на 0,3%, а загрузка промышленных мощностей в отчетном месяце оказалась самой сильной с января 2015 года - 78,1%.

Между тем, количество новых домов в США в феврале снизилось на 7% по сравнению с пересмотренным показателем января и составило 1,236 миллиона. Аналитики ожидали меньшего снижения показателя - на 2,7%. Показатель января был пересмотрен в сторону увеличения - до 1,329 миллиона новостроек.

Кроме этого, в пятницу пресс-секретарь президента США Сара Сандерс в своем Twitter опровергла сообщения СМИ о решении президента Дональда Трампа снять Герберта Макмастера с должности советника президента по национальной безопасности.

"Рынок всегда ищет поддержки, но каждый день мы получаем кадровые проблемы в Белом доме, что заставляет инвесторов чесать затылки и пересматривать вещи, касающиеся политики. Это краткосрочные вопросы, но они могут вызывать волатильность", - сказал агентству MarketWatch управляющий директор Crossmark Global Investments Пол Таунсен (Paul Townsen).

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