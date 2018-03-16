Минфин РФ разместил новые евробонды на $1,5 млрд и доразместил "Россию-2047" на $2,5 млрд

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МОСКВА, 16 мар /ПРАЙМ/. Минфин России разместил новые 11-летние суверенные еврооблигации в объеме 1,5 миллиарда долларов с доходностью 4,625% и евробонды дополнительного выпуска "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов с доходностью 5,25%, говорится в материалах на сайте Минфина России.

Средства, привлеченные от размещения облигаций, в объеме 3,2 миллиарда долларов будут использованы для выкупа еврооблигаций выпуска "Россия-2030". Планируется, что в результате обмена Минфин получит облигации выпуска совокупной номинальной стоимостью 5,79 миллиарда долларов (без учета амортизации). Удовлетворение заявок на выкуп облигаций данного выпуска будет производиться по цене 112,8421% (536 долларов за каждые 1000 долларов номинальной стоимости с учетом амортизации). Расчеты по обмену будут осуществлены 21 марта.

Цена размещения одной облигации нового выпуска с погашением в 2029 году составила 97,863% от номинальной стоимости. Ставка купонного дохода по всем полугодовым купонам – 4,375% годовых. Цена размещения одной облигации допвыпуска "Россия-2047" – 99,9915% от номинальной стоимости.

В ходе сбора заявок ориентир доходности по новому выпуску был снижен с первоначального уровня около 4,75% до финального 4,625% , по допвыпуску евробондов "Россия-2047" - с около 5,5% до финального диапазона 5,2-5,3%.

Финальная книга заявок по обоим выпускам на пике составила около 7,5 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", выступившего организатором размещения. По его словам, в транзакциях приняли участие около 170 российских и международных инвесторов.

На российских инвесторов пришлось 35% нового выпуска "Россия-2029", 34% - на инвесторов из США, 22% было выкуплено инвесторами из Великобритании, остальные 9% ушли инвесторам из других регионов, включая Азию. В допвыпуске "Россия-2047" британские институциональные инвесторы выкупили 49%, 20% ушло инвесторам из США, 13% - российским инвесторам, 3% - азиатским и 14% выпуска пришлось на инвесторов из других регионов. Объем покупки суверенных еврооблигаций в рамках амнистии капитала по обоим выпускам составил 5%.