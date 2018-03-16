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Докапитализация санируемых "Траста" и "Рост банка" обойдется ЦБ в более 1 трлн рублей


Рынки

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Докапитализация санируемых "Траста" и "Рост банка" может стоить Центробанку РФ более 1 триллиона рублей, пишет агентство Рейтер со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника.

До сих пор обсуждалось, что оба банка получат в общей сложности 1,1 триллиона рублей, сообщили два банкира. Третий источник, близкий к одному из санируемых регулятором банков, подтвердил, что сумма может быть такой, при этом он уточнил, что банки не получат ее сразу.

Центробанк не ответил на запрос агентства о комментарии.

На докапитализацию "ФК Открытие" ЦБ выделил 456,2 миллиарда рублей, Бинбанка - 56,9 миллиарда рублей. Как отмечает агентство, регулятор также поддерживал их ликвидность и к февралю его депозиты в "ФК Открытие" составляли 380 миллиардов рублей, в Бинбанке - 290 миллиардов рублей. Оба банка в пятницу сообщили о возврате этих средств в Центробанк.

Банк России в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора три крупных российских банка: "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк PSBR. В среду регулятор сообщил, что взял на санацию через ФКБС банк "Траст" и "Рост банк", которые входят в группы уже санируемых "ФК Открытие" и Бинбанка соответственно. В четверг пресс-служба банка "ФК Открытие" сообщила, что "Траст" и "Рост банк" могут быть объединены для создания банка непрофильных активов.

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