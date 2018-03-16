Биржи Европы закрылись ростом на позитивной статистике из США

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Основные биржевые индексы Европы завершили торги пятницы ростом, инвесторы отреагировали на публикацию позитивных статданных из США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский FTSE 100 поднялся на 0,33%, до 7163,5 пункта, французский CAC 40 - на 0,29%, до 5282,75 пункта, немецкий DAX - на 0,36%, до 12389,58 пункта.

Ряд позитивных статистических данных из США ослабил опасения инвесторов по поводу политической нестабильности, связанной с уходом в отставку некоторых членов руководящего состава Белого дома, пишет агентство Market Watch.

В частности, ранее в пятницу Федеральная резервная система (ФРС) США сообщила, что промышленное производство в США в феврале в месячном выражении выросло на 1,1%. Аналитики ожидали роста показателя на 0,3%. А индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по предварительной оценке, вырос до 102 пунктов с 99,7 пункта в феврале, что стало максимумом за последние 14 лет.