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Биржи США растут на рекордно оптимистических потребительских настроениях


Рынки / Индексы

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу на открытие торгов росли на рекордном показателе потребительских настроений Мичиганского университета США, статистике промпроизводства и сообщениях из Белого дома, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.27 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,32%, до 24952,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,33%, до 7506,1 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,39%, до 2758,18 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по предварительной оценке, вырос до 102 пунктов с 99,7 пункта в феврале. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения показателя. Индикатор оказался самым высоким за последние 14 лет.

Трейдеры также позитивно оценили рост промышленного производства в стране. В феврале показатель увеличился на 1,1% - против ожиданий роста лишь на 0,3%. А загрузка промышленных мощностей в отчетном месяце оказалась самой сильной с января 2015 года, 78,1%.

Кроме этого, настроения на биржах улучшилось после того, как пресс-секретарь президента США Сара Сандерс в своем Twitter-аккаунте опровергла сообщения СМИ о решении президента Дональда Трампа снять Герберта Макмастера с должности советника президента по национальной безопасности.

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