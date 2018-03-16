МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно на фоне ослабления рубля к доллару и евро.

Индекс Мосбиржи к 16.48 мск рос на 0,4% - до 2281,64 пункта, индекс РТС снижался на 0,07%, до 1246,35 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 19 копеек - до 57,65 рубля, курс евро - на 13 копеек - до 70,81 рубля.

Майский фьючерс марки Brent снижался на 0,25% - до 64,91 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

БУМАГИ СБЕРБАНКА SBER ОСТАЮТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Тревожность на рынке сохраняется, связана она с ожиданиями ответа Москвы на недавние действия Лондона, включая высылку дипломатов и крайне агрессивную риторику, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". Обыкновенные акции Сбербанка падали ниже 250 рублей, поскольку котировки крупнейшего банка чувствительны к изменениям отношения к российским активам, указывает он.

Пока акциям удалось зацепиться за уровень в 250 рублей, но это ещё не финал коррекции, полагает Василий Олейник из "Финама".

"Судя по всему, из акций Сбербанка начал выходить крупный зарубежный игрок, возможно, норвежский пенсионный фонд, который довольно сильно нарастил позиции в этом эмитенте. Если это так, и внешние риски вырастут, то он может полностью ликвидировать позиции, и тогда цена акций Сбербанка может запросто опуститься к отметке 200 рублей за акцию", - комментирует он.

К текущему моменту привилегированные акции Сбербанка снижаются на 0,25% - до 209,98 рубля, обыкновенные поднимаются на 0,15% - до 254,9 рубля.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции НЛМК (2,6%), "Интер РАО" IRAO(2,46%), "Распадской" (2,14%), префы "Сургутнефтегаза" SNGS(1,73%), ГДР En+ (1,46%), акции "Роснефти" ROSN(1,35%), ТГК-1 (1,2%), "Камаза" KMAZ(1,15%) и акции "Аэрофлота" AFLT(1,12%).

Среди лидеров падения - акции Polymetal (-3,28%), префы "Татнефти" TATN(-2,72%), акции НМТП (-2,15), "Соллерса" SVAV(-2,03%), ИСКЧ (-2%), префы "Башнефти" BANE(-1,35%), "М.Видео" (-1,24%) и акции ОГК-2 (-1,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский рынок вполне может попытаться завершить день в плюсе, полагает Кочетков из "Открытие Брокер". "Очередная попытка штурма поддержки 2250 по индексу Мосбиржи натолкнулась на активные покупки… Однако нефть удерживается выше 65 долларов, что позитивно как для рубля, так и для рынка акций", - отмечает он.

Основные решения инвесторы начнут принимать после итогов саммита G20, считает Олейник из "Финама". Главная интрига следующей недели – пойдёт ли Европа на ультиматум президента США Дональда Трампа в торговой войне, считает аналитик.